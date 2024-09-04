Участник столичной ярмарки выходного дня рассказал, как помогает бойцам СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Участник столичной ярмарки выходного дня, фермер Мирон из Брянской области, передает свою продукцию военным, находящимся на приграничной территории. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на департамент торговли и услуг города.

"Это мой родной регион, здесь растут мои дети. И мой долг – поддерживать тех, кто защищает эту землю", – сказал фермер.

Он и его семья регулярно помогают бойцам с начала осени 2022 года. Картофель, морковь, капуста, груша и яблоки отправляются в военно-полевой лагерь, а на праздники фермер устраивает полевую кухню, где угощает солдат пловом из мяса собственного производства. Также его семья выращивает зерновые – овес, пшеницу и жито.



На 56 ярмарках выходного дня, открытых в столице, можно купить овощи, фрукты и ягоды локальных фермерских хозяйств из более чем из 40 регионов страны. Они открыты с пятницы по воскресенье с 09:00 до 21:00.

До этого депутаты ГД предложили Генеральной прокуратуре РФ защитить ветеранов СВО от вымогательств. Парламентарии приводили в пример происшествия, когда у участников спецоперации и инвалидов боевых действий вымогали деньги, которые те получили за службу и ранения. Подобные инциденты происходили в Приморском крае, Сахалинской области, Хабаровском крае, Бурятии, Забайкалье и других регионах.

