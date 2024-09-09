Кабмин РФ уточнил порядок льготного проезда военнослужащих и членов их семей

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В России уточнен порядок льготного проезда военнослужащих и членов их семей. Теперь будут возмещаться расходы за использование личного автомобиля в отдельных случаях, сообщается на сайте российского правительства.

"Военнослужащим, а также военным пенсионерам и членам их семей, имеющим право на бесплатный проезд, теперь будут возмещаться расходы за использование личного автомобиля в отдельных случаях, например в командировках или отпусках. Постановление об этом подписано", – указано в публикации.

Право на подобную компенсацию имеют военнослужащие и военные пенсионеры в соответствии с законом "О статусе военнослужащих". Однако процедура возмещения расходов за использование личной машины не была регламентирована. Военные получали компенсацию только за поездки в поезде или самолете, предоставив для подтверждения проездные документы.

Порядок возмещения расходов за пользование личным автомобилем будут определять МВД, Минобороны РФ и другие федеральные органы власти, где предусмотрена военная служба.

Ранее в Санкт-Петербурге женам бойцов СВО, которые проходят службу или уже вернулись с нее, предоставили бесплатный проезд в общественном городском транспорте. Постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Оно вступило в силу 17 июля 2024 года.

Между тем Минпросвещения РФ предложило учитывать участие в спецоперации как индивидуальное достижение при поступлении в колледж. Будет учитываться прохождение военной службы по призыву, контракту или мобилизации, а также участие в добровольческих формированиях в ходе проведения СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.