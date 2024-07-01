Депутаты ЛДПР предложили ввести скидку на оплату санаториев для ряда военнослужащих

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Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким выступили с инициативой о предоставлении военным, которые отслужили менее 20 лет и были уволены в связи с травмой, скидки на санаторно-курортные путевки.

Депутаты разработали поправки в статью 16 федерального закона "О статусе военнослужащих". Нововведения подразумевают, что офицеры, прапорщики и мичманы, которые служили менее 20 лет и были уволены со службы после увечья или по болезни, смогут приобретать путевки на санаторное лечение в домах отдыха госорганов со скидкой 75%. Кроме того, партия предлагает снизить стоимость этих услуг и для членов их семей. Размер скидки для них может составить 50%.

"Значительная скидка 75% на санаторно-курортное лечение для военнослужащих, уволенных со службы по ранению менее чем с 20-летней выслугой, поможет бойцам ежегодно поправлять здоровье и жить полной жизнью", – заявил в беседе с RT Леонид Слуцкий.

Данный законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы 1 июля, в День ветеранов боевых действий.

Парламентарии также обратили внимание, что в настоящее время путевки на лечение в военно-медицинских учреждениях могут получить лишь те военные, которые служили 20 и более лет и были уволены в результате травмы или контузии.

По мнению авторов проекта, на фоне проведения спецоперации число нуждающихся в таком отдыхе военнослужащих растет. При этом срок их службы на момент увольнения нередко оказывается на порядок меньше 20 лет, отметили депутаты, заявив о необходимости сделать путевки в санатории более доступными.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту. Претендовать на нее можно будет в том числе в случае, если военнослужащие были выведены из состава воинских частей для восстановления боевой способности или направлены на обучение по военно-учетным специальностям, но не более чем на три месяца.

