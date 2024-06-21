Участники СВО смогут оформить льготы на "Госуслугах" и в МФЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Глава Минобороны Андрей Белоусов совместно с министром цифрового развития РФ Максутом Шадаевым согласовали схему, согласно которой участники спецоперации и члены их семей смогут в упрощенной форме получать льготы. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По информации радио Sputnik, для автоматизации всего процесса военнослужащие и их родственники смогут получать необходимые документы и льготы как на портале "Госуслуги", так и в многофункциональных центрах.

"Белоусов и Шадаев подробно прошли по действующему алгоритму выдачи справок и утвердили целевую модель и этапность получения документов в цифровом формате", – отметили в оборонном ведомстве.

Главы двух ведомств договорились, что россияне смогут пользоваться этими услугами в цифровом виде в третьем квартале 2024 года. Сейчас министрам удалось сформировать дорожную карту по переводу документов в цифровой формат.

При этом Белоусов распорядился создать межведомственную рабочую группу, в которую будут входить также представители Минцифры и Минэкономразвития России, чтобы выполнить поставленную задачу по цифровизации получения справок.

Ранее кабмин РФ продлил на 2024 год беззаявительную ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) ветеранам боевых действий, участвующим в спецоперации. При этом в постановлении сказано, что гражданин может подтвердить свой статус с помощью удостоверения, полученного в Фонде пенсионного и социального страхования РФ.

До этого кабмин России утвердил постановление о выдаче удостоверения ветерана боевых действий в виде пластиковой карты с электронным носителем информации в дополнение к варианту на бумажном бланке. Оформлять и выдавать удостоверения нового типа будут уполномоченные кредитные организации по заявлению самих ветеранов.

