Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня, 13:54

Общество

Участники СВО смогут оформить льготы на "Госуслугах" и в МФЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Глава Минобороны Андрей Белоусов совместно с министром цифрового развития РФ Максутом Шадаевым согласовали схему, согласно которой участники спецоперации и члены их семей смогут в упрощенной форме получать льготы. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По информации радио Sputnik, для автоматизации всего процесса военнослужащие и их родственники смогут получать необходимые документы и льготы как на портале "Госуслуги", так и в многофункциональных центрах.

"Белоусов и Шадаев подробно прошли по действующему алгоритму выдачи справок и утвердили целевую модель и этапность получения документов в цифровом формате", – отметили в оборонном ведомстве.

Главы двух ведомств договорились, что россияне смогут пользоваться этими услугами в цифровом виде в третьем квартале 2024 года. Сейчас министрам удалось сформировать дорожную карту по переводу документов в цифровой формат.

При этом Белоусов распорядился создать межведомственную рабочую группу, в которую будут входить также представители Минцифры и Минэкономразвития России, чтобы выполнить поставленную задачу по цифровизации получения справок.

Ранее кабмин РФ продлил на 2024 год беззаявительную ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) ветеранам боевых действий, участвующим в спецоперации. При этом в постановлении сказано, что гражданин может подтвердить свой статус с помощью удостоверения, полученного в Фонде пенсионного и социального страхования РФ.

До этого кабмин России утвердил постановление о выдаче удостоверения ветерана боевых действий в виде пластиковой карты с электронным носителем информации в дополнение к варианту на бумажном бланке. Оформлять и выдавать удостоверения нового типа будут уполномоченные кредитные организации по заявлению самих ветеранов.

Ежемесячные выплаты ветеранам спецоперации будут начисляться автоматически

Читайте также


обществотехнологии
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика