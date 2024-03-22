Кабмин продлил на 2024 год назначение единой выплаты участникам СВО без заявлений

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Кабмин РФ согласовал продление на 2024 год беззаявительной ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) ветеранам боевых действий, участвующих в спецоперации. Указ размещен на портале правовой информации.

При этом в постановлении сказано, что гражданин может подтвердить свой статус с помощью удостоверения, полученного в Фонде пенсионного и социального страхования РФ от органов исполнительной или государственной власти, осуществляющих выдачу этого документа.

Сам указ вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Ранее кабмин России утвердил постановление о выдаче удостоверения ветерана боевых действий в виде пластиковой карты с электронным носителем информации в дополнение к варианту на бумажном бланке. Оформлять и выдавать удостоверения нового типа будут уполномоченные кредитные организации по заявлению самих ветеранов.

Новый вариант удостоверения позволит совместить возможности социальной и банковской карты, а также документа ветерана с правом на получение специальных льгот.



Ежемесячные выплаты ветеранам спецоперации будут начисляться автоматически