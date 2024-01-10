В ГД предложили расширить категории претендентов на статус "Ветеран труда"

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Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила распространить звание "Ветеран труда" на всех людей, имеющих значительный стаж работы в определенных профессиях. Соответствующее письмо она направила в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает RT.

В документе указано, что предлагается внести изменения в федзакон "О ветеранах" в части порядка присвоения звания "Ветеран труда", с учетом которых ветеранами труда будут являться люди, имеющие трудовой страж не меньше 40 лет для мужчин и 35 лет – для женщин в социально значимых профессиях.

Лантратова отметила, что сейчас действующее законодательство устанавливает право людей на присвоение почетного звания "Ветеран труда" федерального уровня, предусматривающего ряд льгот за многолетний труд. Так, ветеранами труда могут быть люди, которые набрали достаточный стаж: не меньше 25 лет – для мужчин и 20 лет – для женщин, или имеющие выслугу лет, необходимую для назначения пенсии, если они награждены орденами или медалями СССР или России, удостоены почетных званий СССР или России, награждены почетными грамотами президента России или удостоены его благодарности, награждены ведомственными знаками отличия за заслуги в труде и продолжительную работу не менее 15 лет, указала депутат.

Также она добавила, что право на получения удостоверения имеют россияне, начавшие работать до достижения 18 лет в период Великой Отечественной войны и имеющие стаж для назначения пенсии не меньше 40 лет для мужчин и 35 лет – для женщин. Кроме того, звание "Ветеран труда" может присваиваться и в российских субъектах при условии наличия у претендента наград регионального уровня и необходимого трудового стажа, уточнила она.

Парламентарий напомнила, что меры соцподдержки ветеранов труда определяются законами и другими нормативными правовыми актами субъектов России. Так, в некоторых регионах ветераны труда могут получать ежемесячные выплаты, компенсацию платы за квартиру и коммунальные услуги, льготные проездные билеты и другое. Лантратова добавила, что звание "Ветеран труда" имеет огромную историческую значимость. С ее слов, звание присваивалось рабочим, колхозникам и служащим в знак признания их трудовых заслуг по достижении трудового стажа, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет или по старости.

Отмечается, что звание "Ветеран труда" было учреждено для награждения трудящихся за долголетний добросовестный труд. Однако, уверена депутат, сейчас концепция присвоения этого статуса изменилась и утратила свою историческую преемственность. На данный момент первостепенную значимость при присвоении награды имеет наличие орденов, медалей, званий СССР или России, почетных грамот или благодарностей президента страны, что противоречит изначальному принципу присвоения звания, подчеркнула парламентарий. В итоге, продолжила она, звание не получают люди, которые проработали 35–40 лет в социально значимых профессиях, что, с ее точки зрения, является несправедливым.

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