В ЛДПР предложили повысить пенсию работникам оборонных предприятий

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Депутаты Госдумы от партии ЛДПР разрабатывают законопроект, согласно которому будет увеличена пенсия работников оборонных предприятий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции.

В пресс-службе подчеркнули, что на данный момент рассматриваются несколько вариантов увеличения пенсии. Один из них предполагает дополнительную денежную выплату ежемесячно в зависимости от стажа. Другой связан с введением повышающего коэффициента при начислении пенсионных баллов. Так, один год работы будет засчитываться за полтора.

"Мы выберем один из этих механизмов или скомбинируем их, чтобы в конце концов те, кто трудится на оборону страны, кто кует щит нашей Родины, от чьих усилий зависит оборонный потенциал России, получал повышенную пенсию", – заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он добавил, что подобная инициатива поддержит и простимулирует действующих работников, а также привлечет молодежь, потому что подобная работа "фактически гарантирует повышенный уровень обеспечения в старости".

Партия напомнила, что сейчас дополнительную выплату к пенсии получают ветераны боевых действий. Повышенная фиксированная выплата, в свою очередь, полагается пенсионерам старше 80 лет, которые отработали в сельском хозяйстве более 30 лет.

Ранее сообщалось, что некоторым категориям россиян проиндексируют пенсию 1 сентября. Это коснется работников, которые в августе закончили трудовую деятельность, которым в тот же период установили повышенную группу инвалидности, и тех, кому в сентябре исполнится 80 лет, заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Помимо этого, Владимир Путин сказал, что повышение минимального размера оплаты труда с 1 января следующего года сразу на 18,5% позитивно скажется на доходах порядка 4,8 миллиона работников. Президент обратил внимание, что такое повышение будет превосходить темпы инфляции в стране, а также темпы роста зарплат граждан.

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