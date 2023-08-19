С 1 сентября части россиян повысят пенсию – СМИ

Фото: depositphotos/Koldunov

Некоторым категориям россиян проиндексируют пенсию 1 сентября, сообщает "Прайм" со ссылкой на профессора кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлию Финогенову.

По ее словам, это коснется работников, которые в августе закончили трудовую деятельность, которым в тот же период установили повышенную группу инвалидности и тех, кому в сентябре исполнится 80 лет.

Профессора уточнила, что для последних фиксированная денежная часть вырастет вдвое – с 7 567,3 до 15 134,6 рубля. Сама выплата произойдет не раньше октября, а если 80 лет исполнится в конце сентября, то увеличенная пенсия придет уже в ноябре, добавила Финогенова.

Она также предупредила, что тем, кто вышел на пенсию в августе, деньги могут поступить и спустя несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что с 1 августа увеличились пенсии работающих пенсионеров. Перерасчет произвели с учетом уровня заработка за 2022 год – максимум на 372,31 рубля. Никаких заявлений писать не нужно, расчет пройдет в автоматическом режиме.