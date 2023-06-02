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12:38

Общество

В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии с 1 августа

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Ближайшая индексация пенсий в РФ ожидается 1 августа, она затронет работающих пенсионеров. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат напомнила, что с 1 января 2023 года для неработающих пенсионеров на 4,8% выросла страховая пенсия. Вместе с тем социальную с 1 апреля доиндексировали на 3,3% в дополнение к повышению на 10% в июне 2022 года.

Что касается работающих пенсионеров, то они получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней, но без учета плановых индексаций. Для таких граждан перерасчет ежегодно производится с 1 августа, исходя из их уровня заработка за прошлый год.

Пенсии для работающих пенсионеров вырастут с 1 августа, исходя из заработанного ими за 2022 год количества пенсионных коэффициентов. Но там небольшая сумма повышения, потому что оно происходит максимально на три пенсионных коэффициента.
Светлана Бессараб
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

В этом году стоимость пенсионного коэффициента равна 123,77 рубля. Таким образом, максимальная прибавка к пенсии работающих пенсионеров 1 августа составит 372,31 рубля. Бессараб отметила, что перерасчет выплат происходит автоматически, писать заявление для этого не нужно.

Депутат добавила, что в августе пенсии также вырастут у еще одной категории граждан. Речь идет про россиян, которые отметили свое 80-летие. "Граждане, которым исполнилось 80 лет, уже со следующего месяца после своего дня рождения начнут получать повышенную пенсию. Фиксированная часть выплаты для них увеличивается в два раза", – заключила Бессараб.

Ранее россиянам напомнили о преимуществах получения статуса предпенсионера. Отмечается, что в этом случае граждане могут претендовать на льготы, в том числе налоговые. Кроме того, стоит учитывать, что в различных регионах статус предпенсионера дает разные бонусы. Например, для жителей столицы это карта москвича, с которой можно не платить за общественный транспорт, и путевки на санаторно-курортное лечение. Также московским предпенсионерам полагается бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

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