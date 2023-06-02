В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии с 1 августа

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Ближайшая индексация пенсий в РФ ожидается 1 августа, она затронет работающих пенсионеров. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат напомнила, что с 1 января 2023 года для неработающих пенсионеров на 4,8% выросла страховая пенсия. Вместе с тем социальную с 1 апреля доиндексировали на 3,3% в дополнение к повышению на 10% в июне 2022 года.

Что касается работающих пенсионеров, то они получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней, но без учета плановых индексаций. Для таких граждан перерасчет ежегодно производится с 1 августа, исходя из их уровня заработка за прошлый год.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Пенсии для работающих пенсионеров вырастут с 1 августа, исходя из заработанного ими за 2022 год количества пенсионных коэффициентов. Но там небольшая сумма повышения, потому что оно происходит максимально на три пенсионных коэффициента.

В этом году стоимость пенсионного коэффициента равна 123,77 рубля. Таким образом, максимальная прибавка к пенсии работающих пенсионеров 1 августа составит 372,31 рубля. Бессараб отметила, что перерасчет выплат происходит автоматически, писать заявление для этого не нужно.

Депутат добавила, что в августе пенсии также вырастут у еще одной категории граждан. Речь идет про россиян, которые отметили свое 80-летие. "Граждане, которым исполнилось 80 лет, уже со следующего месяца после своего дня рождения начнут получать повышенную пенсию. Фиксированная часть выплаты для них увеличивается в два раза", – заключила Бессараб.

Ранее россиянам напомнили о преимуществах получения статуса предпенсионера. Отмечается, что в этом случае граждане могут претендовать на льготы, в том числе налоговые. Кроме того, стоит учитывать, что в различных регионах статус предпенсионера дает разные бонусы. Например, для жителей столицы это карта москвича, с которой можно не платить за общественный транспорт, и путевки на санаторно-курортное лечение. Также московским предпенсионерам полагается бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

