Эксперт рассказал, что дает статус предпенсионера в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гражданин, достигший предпенсионного возраста, имеет право на получение льгот. Об этом Москве 24 рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Получить статус предпенсионера можно за пять и менее лет до фактического выхода на пенсию.

"В соответствии с действующим законодательством предпенсионер получает налоговые льготы. В первую очередь это касается освобождения от уплаты налога на имущество. Это, например, налог на одну квартиру, один садовый домик. Также могут предоставляться и другие льготы, которые в каждом субъекте свои", – объясняет экономист.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Например, в столице это карта москвича, которая дает право на бесплатный проезд в общественном транспорте, путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

Подтвердить статус предпенсионера можно в Социальном фонде России или на сайте Госуслуг. "На сайте Социального фонда РФ можно получить справку о том, что человек достиг предпенсионного возраста. Надо в разделе "пенсии" выбрать заказ справки и заполнить все необходимые пункты. Можно также это все оформить через портал Госуслуг", – заключил Сафонов.

Ранее опрос показал, что более половины россиян (67%) хотели бы выйти на заслуженный отдых до достижения 60 лет. Среди респондентов 49% собираются оставить трудовую деятельность в возрасте от 51 до 60 лет. Выход на пенсию в 41–50 лет рассматривают 15% опрошенных. Еще 3% надеются это сделать до 40 лет.

