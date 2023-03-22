Большинство россиян хотят выйти на пенсию раньше 60 лет – СМИ

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Почти треть россиян хотели бы накопить к моменту выхода на пенсию более 10 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на исследования сообщает газета "Известия".

Уточняется, что в опросе приняли участие более 5 000 человек из всех регионов России. Согласно его результатам, к выходу на пенсию 31% россиян хотели бы иметь более 10 миллионов рублей, 16% – от 5 до 10 миллионов рублей и 10% ограничились бы суммой в полмиллиона рублей.

Более половины опрошенных россиян (51%) рассчитывают на государственные выплаты на пенсии, 26% респондентов хотят жить на накопления из различных источников и 18% участвовавших в опросе заявили, что планируют жить на средства от накоплений в негосударственных пенсионных фондах.

Закончить трудовую деятельность и выйти на пенсию большинство (67%) респондентов хотят до 60 лет. Почти половина (49%) опрошенных хочет выйти на пенсию в возрасте 51–60 лет, а 18% респондентов хотят завершить трудовую деятельность до достижения 50 лет.

В положенный срок выйти на пенсию хотят лишь 20% россиян, следует из исследования.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что в ведомстве не обсуждают изменения параметров пенсионного возраста. Он сообщил, что в министерстве никаких предложений к новой пенсионной реформе не формируют.

С 1 апреля 2023 года социальные пенсии в РФ будут дополнительно проиндексированы. Выплаты повысят на 3,3% в дополнение к ранее проведенной индексации.

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