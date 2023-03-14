Собянин заявил, что доплаты к пенсиям, льготы и пособия получают свыше 4,5 млн москвичей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин сообщил, что доплаты к пенсиям, льготы, пособия и различные социальные услуги получают более 4,5 миллиона жителей столицы. Об этом градоначальник рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Городскую доплату к пенсии получают порядка двух миллионов человек, ежемесячные выплаты ветеранам и отдельным категориям пенсионеров проиндексированы на 10%", – говорится в его публикации.

Мэр столицы добавил, что город старается оказывать постоянную поддержку пожилым гражданам. Для этого была разработана специальная программа "Социальная поддержка жителей города Москвы".

Собянин заверил, что столичные власти намерены продолжать обеспечивать все условия для активного отдыха старшего поколения, а также помогать его представителям в самореализации и получении новых знаний.

Он напомнил, что в городе уже не первый год успешно реализуется проект "Московское долголетие". К нему присоединились свыше 500 тысяч москвичей. Для пожилых граждан открыли специальные клубы, где можно встречаться и заниматься различными видами творчества. На сегодняшний день в Москве работает 71 такой центр.

По словам градоначальника, такое пространство планируется открыть в каждом районе столицы.

Ранее Собянин рассказал о новом стандарте надомного обслуживания одиноких москвичей.

Он объяснил, что ранее система концентрировалась на стабильности и надежности обеспечения пожилых людей такими услугами, как доставка продуктов и лекарств, оплата жилищно-коммунальных услуг, а также генеральная уборка (за дополнительную плату). Новый стандарт обращает внимание на индивидуальные потребности горожан, в особенности в общении.



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