Собянин рассказал о поддержке одиноких людей на дому социальными службами города

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о новом стандарте надомного обслуживания одиноких москвичей. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

"Надомное социальное обслуживание – важнейшая, а порой и единственная ниточка, связывающая с внешним миром одиноких пожилых людей и инвалидов, которым в силу возраста или состояния здоровья тяжело выходить из дома", – отметил мэр Москвы.

По словам градоначальника, надомным обслуживанием в столице охвачены порядка 100 тысяч человек.

Собянин объяснил, что ранее система концентрировалась на стабильности и надежности обеспечения пожилых людей такими услугами, как доставка продуктов и лекарств, оплата жилищно-коммунальных услуг, а также генеральная уборка (за дополнительную плату). Новый стандарт обращает внимание на индивидуальные потребности горожан, в особенности в общении.

Реорганизация системы прошла несколько стадий. Так, для москвичей упростили подачу заявки на социальное надомное обслуживание. По новым правилам обратиться можно в любой центр госуслуг "Мои документы" или воспользоваться электронной формой на портале mos.ru.

Упростили в Москве и оценку нуждаемости в надомном социальном обслуживании. Вместо экспертной комиссии горожан посещает один социальный инспектор, который проводит диагностику в доброжелательной и неформальной обстановке. Специалист задает вопросы и наблюдает, насколько человек нуждается в надомных социальных услугах.

Перечень предложений также расширился. Помимо уборки и доставки продуктов, пожилым людям могут помочь с приготовлением горячей еды, утренним и вечерним туалетом, купанием и подготовкой лекарств. Кроме того, нуждающихся могут вывести на прогулку, если позволяет состояние здоровья.

По словам Сергея Собянина, новая система позволяет социальным работникам 80% времени визита уделять общению с подопечными, причем до четырех часов в день. Стандарт внедрялся в период с 2020 по 2022 год и теперь действует для всех нуждающихся в надомном социальном обслуживании.

Ранее мэр Москвы рассказал о планах по строительству новых объектов социальной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском административных округах. К 2026 году за счет инвесторов могут быть возведены более 30 подобных сооружений.

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