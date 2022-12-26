Свыше 450 тысяч раз горожане проверили здоровье в центрах госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 450 тысяч раз жители столицы проверили свое здоровье в центрах госуслуг в текущем году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в этом году появились два новых сервиса на базе современных диагностических комплексов, которыми уже воспользовались 17,5 тысячи раз. Это индивидуальные рекомендации по сбалансированному питанию и физической активности.

Диагностические комплексы есть в 74 офисах "Мои документы". Они позволяют определить состав тела, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление и другое. Обследование длится около семи минут.

Отмечается, что с сентября горожане могут получить индивидуальный набор физических упражнений и советы по их выполнению. Сервисом воспользовались более 1,2 тысячи горожан.

В рамках рекомендаций по правильному питанию можно получить рацион на семь дней с меню и рецептами. Рацион корректируется по составу блюд и продуктов в зависимости от сезона. Его разрабатывают на основе данных, полученных при первичном обследовании организма. Сервисом уже воспользовались более 16 тысяч человек.

Жителям столицы напомнили, что во всех флагманских центрах "Мои документы" и Дворце госуслуг на ВДНХ роботы-диагносты могут измерить давление, температуру, уровень глюкозы и кислорода в крови и рассказать интересные факты о ЗОЖ.

Кроме того, более 46 тысяч раз горожане сделали электрокардиограмму, которая доступна в 25 офисах.

Проверить здоровье можно в районных центрах госуслуг каждый день с 08:00 до 20:00, во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в 2023 году в Москве появится сеть клиник женского здоровья. По ее словам, в составе новой сети будут функционировать столичные женские консультации, которые в настоящее время работают в неприспособленных условиях без необходимого оборудования. Подобная мера позволит улучшить качество медицинского обслуживания женщин.

До этого заммэра сообщила, что частные и федеральные клиники смогут оформлять цифровые медицинские карты для школ и детских садов. Для этого у организации должна быть медицинская лицензия, а также доступ к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).



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