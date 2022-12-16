Ракова сообщила о новом специальном тарифе ОМС на проактивное диспансерное наблюдение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 2023 года проактивное диспансерное наблюдение в Москве будет проходить в рамках программы ОМС, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова на площадке городского форума профессионалов "Моя поликлиника".

По ее словам, проект должен охватить миллион человек с опасными хроническими заболеваниями, которые формируют основную структуру смертности. Они получат индивидуальную программу наблюдения и исследований, а также стандарт лекарственного обеспечения. Кроме того, 600 помощников будут поддерживать как врачей, так и пациентов, обеспечивать их персональным сопровождением.

Чтобы поликлиники были заинтересованы в этих пациентах, власти специально вводят отдельный тариф на комплексное диспансерное наблюдение в дополнение к подушевому финансированию поликлиник.

Масштабный проект по проактивному динамическому диспансерному наблюдению горожан с хроническими заболеваниями Москва начала в 2022 году. В него входят такие заболевания, как сахарный диабет II типа, гиперхолестеринемия, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, фибрилляция и трепетание предсердий, хроническая сердечная недостаточность, острое нарушение мозгового кровообращения, хроническая обструктивная болезнь легких, язвенная болезнь.

Их эффективное лечение увеличивает продолжительность и качество жизни. Для удобства врачей в столице разработали специальный сервис в ЕМИАС, который позволит наблюдать пациентов с хроническими заболеваниями в динамике. Участковому врачу будет доступен в системе реестр пациентов с хроническими заболеваниями по девяти нозологиям, поставленных на диспансерное наблюдение.

Во время осмотра врач откроет в системе карту диспансерного наблюдения больного, оценит результаты исследований и при необходимости скорректирует программу наблюдения и лечения. Также он будет следить за состоянием пациента и в перерыве между приемами.

Сергей Собянин ранее рассказал, что отдельным направлением работы столичных властей является модернизация первичного звена здравоохранения, а именно реконструкция медучреждений города под требования "Нового московского стандарта поликлиник". Здания 50- и 70-летней давности перестраиваются практически с нуля, а также получают современное оборудование. Комфортнее становятся как помещения внутри, так и прилегающая инфраструктура.

В 2020–2022 годах московский комплекс городского хозяйства завершил реконструкцию 66 зданий поликлиник общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Всего в программу включено 201 медучреждение.

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