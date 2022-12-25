Частные клиники смогут оформлять цифровые медкарты для образовательных учреждений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Частные и федеральные клиники смогут оформлять цифровые медицинские карты для школ и детских садов, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, для этого у организации должна быть медицинская лицензия, а также доступ к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

"Мы понимаем, что некоторые горожане обращаются не только в городские медучреждения, поэтому приглашаем к участию в проекте частные и федеральные клиники. Они смогут так же автоматически передавать в школы и детские сады медицинскую информацию о ребенке", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что после подключения медорганизаций к проекту оформленная медкарта будет автоматически доступна в медицинском кабинете школы в системе "ЕМИАС. Школа".

Медучреждение будет обязано предоставить информацию об оформленной медкарте (по форме 026/у-2000) в течение суток с момента ее оформления.

Уточняется, что перед началом учебного года детям, которые идут в первый класс или детский сад, нужно пройти все необходимые медицинские осмотры, сдать анализы и сделать прививки в соответствии с прививочным календарем. Всю эту информацию частные клиники смогут передавать в ЕМИАС.

"Все эти формы медицинских документов входят в состав медкарты ребенка для образовательных учреждений, они будут доступны в электронном виде медицинским работникам образовательных организаций. Это избавляет родителей от дополнительного сбора бумажных справок", – говорится в материале.

Ранее стало известно, что мобильной версией электронной медкарты пользуются 3 миллиона жителей столицы. Электронная медкарта в мобильном приложении стала доступна жителям города два года назад. Данный сервис является ключевым в столичном здравоохранении.

До этого москвичам предоставили возможность входа в приложение "ЕМИАС. ИНФО" с помощью короткого кода, отпечатка пальца или Face ID. Как отмечала Ракова, этот способ авторизации гарантирует надежную защиту личных данных благодаря использованию уникального кода-доступа пользователя или биометрии.



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