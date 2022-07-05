Мобильной версией электронной медкарты пользуются 3 млн москвичей

До трех миллионов человек выросло количество пользователей электронной медицинской карты (ЭМК) в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" в Москве. Этот показатель в три раза больше, чем в прошлом году, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как напомнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, электронная медкарта в мобильном приложении стала доступна жителям города два года назад. Данный сервис является ключевым в столичном здравоохранении. До этого горожане могли пользоваться ЭМК только через браузер на портале mos.ru.

"Мы видим, что сервис востребован у жителей столицы – это доказывает рост его популярности. <...> Ежемесячно к медкарте в смартфоне обращаются 600 тысяч москвичей. Ключевая медицинская информация о здоровье пациента хранится в единой цифровой среде и доступна в любое время в любом месте", – подчеркнула она.

В электронной медкарте содержится информация о здоровье, проведенной диагностике, пройденном лечении в стационарах и поликлиниках, а также о действующих рецептах. Кроме того, сервис позволяет самостоятельно добавлять в ЭМК необходимые данные и документы.

Два года назад возможности электронной медкарты были расширены. Туда добавили разделы "Мои данные", "Моя семейная история" и "Дневник здоровья", куда можно вносить такие показатели, как вес, рост, уровень кислорода и сахара в крови, показатели артериального давления и температуры. Эти данные позволяют врачам оперативно отслеживать изменения в организме человека.

Помимо этого, в ЭМК можно загружать отсканированные медицинские документы, в частности, протоколы осмотра врачей, результаты исследований, выписные эпикризы из стационара, рецепты и сведения о прививках и тестах, выполненных в частных и федеральных клиниках. За последние два года москвичи загрузили в электронные медкарты более 800 тысяч различных медицинских документов.

ЭМК доступна горожанам на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Там можно посмотреть протоколы осмотра врачей, результаты КТ, УЗИ, МРТ и флюорографии, данные о вызовах скорой помощи и результаты обследования в павильонах "Здоровая Москва".

Для получения доступа к ЭМК необходимо подать заявку на mos.ru. Для оформления необходимо иметь полис ОМС и быть старше 15 лет. Доступ предоставляется в течение пяти рабочих дней для пользователей со стандартной учетной записью и в день подачи заявки при наличии полной учетной записи.

Ранее москвичам предоставили возможность входа в приложение "ЕМИАС. ИНФО" с помощью короткого кода, отпечатка пальца или Face ID. Как отмечала Ракова, этот способ авторизации гарантирует надежную защиту личных данных благодаря использованию уникального кода-доступа пользователя или биометрии.

