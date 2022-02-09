Москвичам стали доступны новые возможности для входа в электронную медкарту

9 февраля, 11:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичам стали доступны новые способы для входа в электронную медицинскую карту. Так, вход в приложение "ЕМИАС. ИНФО" можно подтвердить с помощью короткого кода, отпечатка пальца или Face ID, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Альтернативные безопасные и удобные способы доступа особенно важны во время подъема заболеваемости COVID-19, поскольку через это приложение, помимо просмотра сведений электронной медкарты, можно заранее заполнить онлайн-заявку на экспресс-тест, записаться онлайн на вакцинацию или на прием к дежурному врачу в поликлинике", – рассказала Ракова.
Заммэра подчеркнула, что нововведение поможет сэкономить время при входе в электронную медкарту. Этот способ авторизации гарантирует надежную защиту личных данных благодаря использованию уникального кода-доступа пользователя или биометрии.
Чтобы пользоваться функцией, необходимо обновить приложение до полной версии и пройти полную авторизацию при входе.
После этого пользователю будет предложено придумать четырехзначный код доступа, а также настроить альтернативные способы авторизации в зависимости от функционала смартфона — по отпечатку пальца (Touch ID) или распознаванию лица (Face ID). Эти данные хранятся только в зашифрованной памяти конкретного устройства и не передаются дальше.
Отключить и снова подключить опцию входа в электронную медкарту можно в настройках приложения. Также в настройках можно изменить пароль.
В 2021 году москвичи воспользовались электронной медицинской картой в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Электронная карта доступна в мобильном приложении "ЕМИАС. ИНФО" и на сайте mos.ru. Там можно ознакомиться с протоколами осмотра врачей, результатами анализов и тестов на коронавирус, а также данными КТ и МРТ, флюорографии.
Пользователи могут найти в приложении выписанные рецепты, больничные и данные о вызовах скорой помощи. Москвичи также имеют возможность выгружать из медкарты документы и отправлять их по электронной почте.
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