Почти 2 тыс патронажных медсестер в Москве получат подключенные к ЕМИАС планшеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В двух столичных поликлиниках стартовал пилотный проект, в рамках которого патронажные медицинские сестры посещают новорожденных на дому со специальными планшетами, подключенными к ЕМИАС.

В будущем цифровые планшеты получат все патронажные медсестры. Такой формат ведения записей экономит время – данные сразу попадают в единую медицинскую информационно-аналитическую систему.

"В марте прошлого года мы приступили к автоматизации процесса патронажа новорожденных. Благодаря этому теперь журнал патронажных посещений со всеми результатами осмотров ведется в ЕМИАС в электронном виде", – напомнила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, графики посещений младенцев формируются автоматически, а созданные предзаполненные формы протоколов осмотра новорожденных помогают экономить время медсестер при их заполнении.

"Сейчас мы начинаем следующий этап цифровизации этого процесса. Теперь в рамках пилота медсестры двух детских поликлиник посещают и осматривают на дому маленьких пациентов со специальными планшетами и сразу на месте вносят данные в систему. В дальнейшем планируется расширить проект на весь город и обеспечить такими планшетами почти две тысячи патронажных медсестер", – добавила заммэра.

Она рассказала, что нововведение избавит от лишней бумажной волокиты, ускорит и упростит работу, а также поможет уделить еще больше времени осмотру малышей и консультированию родителей.

Раньше патронажным медсестрам приходилось распечатывать форму протокола осмотра и заполнять ее при визите на дом. Находясь на рабочем месте в поликлинике, специалисты вручную переносили все результаты осмотра в ЕМИАС.

Новая система заработала в марте прошлого года. Тогда несколько форм протоколов, созданных в цифровом виде, содержали заполненные имя, фамилию и отчество ребенка, дату его рождения, пол, адрес посещения, номер телефона законного представителя и номер полиса.

Журнал патронажных посещений с результатами осмотров тоже ведется в электронном виде. График прихода медсестры зависит от даты и места рождения ребенка. Так цифровая система сводит риск ошибок к минимуму.

Патронаж новорожденного на дому проводится в течение первого месяца его жизни. Подать заявку на предоставление доступа к электронной медкарте ребенка можно на mos.ru. Для оформления необходим полис ОМС.

Сведения о новорожденном доступны врачу в электронной медицинской карте ЕМИАС, а роженицам – в разделе "Мои выписки из стационара". Кроме того, в рамках столичной системы здравоохранения были оцифрованы данные последних профилактических осмотров и диспансеризаций детей до 18 лет.