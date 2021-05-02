В электронных медкартах стали доступны данные о новорожденных

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве реализовали оцифровку карт профосмотров и диспансеризации детей. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, данные размещены в электронных медицинских картах.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития, в столице активно продолжается процесс цифровизации здравоохранения.

"Мы оцифровали данные о новорожденных из обменных карт рожениц с 2014 года и подгрузили их в электронные медкарты. Это первые данные о малыше, и они очень важны для определения тактики его ведения в первый год жизни", – отметила представитель мэрии.

В дальнейшем, как заявила Ракова, в цифровые медкарты будут автоматически подгружаться данные из столичных роддомов. В целом проект поможет сохранить медицинскую историю ребенка и преемственность его наблюдения.

Сведения о новорожденном доступны врачу в электронной медицинской карте ЕМИАС, а роженицам – в разделе "Мои выписки из стационара". Заммэра добавила, что оптимизирован и процесс выходов к малышам – записи будут вестись по принципу электронного журнала.

Кроме того, в рамках столичной системы здравоохранения были оцифрованы данные последних профилактических осмотров и диспансеризаций детей до 18 лет.

Ранее в апреле мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что доступ к электронной медицинской карте теперь открыт для всех москвичей, имеющих полную учетную запись на портале mos.ru. Для оформления карты достаточно выбрать соответствующую услугу.