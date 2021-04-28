Ракова рассказала об автоматизации процесса патронажа новорожденных в Москве

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В Москве продолжается работа по переводу в электронный формат медицинской документации и автоматизации процесса патронажа новорожденных медицинскими сестрами, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Процесс цифровизации московского здравоохранения не останавливается, а только набирает обороты. Благодаря единой цифровой платформе мы можем постоянно внедрять полезные как для врачей, так и для пациентов цифровые сервисы. Мы оцифровали данные о новорожденных из обменных карт рожениц с 2014 года и подгрузили их в электронные медкарты. Это первые данные о малыше, и они очень важны для определения тактики его ведения в первый год жизни", – заявила она.

Обменная карта роддома содержит данные о здоровье матери и ребенка на этапах от женской консультации до детской поликлиники. В настоящее время эти данные доступны в электронной медкарте как врачу, так и роженицам в разделе "Мои выписки из стационара" на mos.ru. Ракова отметила, что в течение лета появится функция автоматической подгрузки такой информации в электронную медкарту, что гарантирует родителям достоверность всех сведений о здоровье ребенка и преемственность всех этапов его лечения.

"Кроме того, мы отстроили бизнес-процессы, связанные с новорожденным. Все будут работать в рамках "электронного журнала", где будут храниться данные о ребенке и автоматически формироваться график выходов к малышу. Мы надеемся, что это облегчит работу наших поликлиник и поможет родителям не беспокоиться об осмотрах", – сказала вице-мэр.

Такие изменения позволят избежать бумажной волокиты, увеличить эффективность составленных графиков и повысить качество патронажа новорожденных, поскольку медсестра гарантированно осмотрит ребенка в установленный срок в соответствии со всеми требованиями. Информация о результатах осмотра также будет оцифрована.

"Кроме того, мы оцифровали данные последних профилактических осмотров и диспансеризаций детей до 18 лет. Таким образом, история прохождения профилактических медицинских осмотров будет собираться и храниться централизованно, в одном месте, что позволит точнее и оперативнее оценивать динамику показателей здоровья ребенка и выявлять заболевания на ранней стадии, когда их лечение наиболее эффективно", – подчеркнула Ракова.

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что две столичные детские поликлиники в качестве эксперимента полностью перешли на электронные медицинские карты. Речь идет о поликлиниках № 122 и 110. Вице-мэр выразила надежду, что до конца лета оцифровка медкарт будет завершена. Она уточнила, что документы, принесенные пациентами из других медучреждений можно будет также перевести в электронный вид.