Доступ к электронной медицинской карте для москвичей упрощен – Собянин

17:02
Фото: sobyanin.ru
Доступ к электронной медицинской карте теперь открыт для всех москвичей, имеющих полную учетную запись на портале mos.ru, заявил на своем персональном сайте Сергей Собянин.
"В результате сегодняшнего решения электронной медицинской картой смогут пользоваться 5,2 миллиона человек – более 40 процентов жителей нашего города. Чтобы воспользоваться ЭМК, теперь им нужно просто выбрать эту услугу на портале mos.ru. А если речь идет об электронной карте ребенка, то необходимо добавить в свой профиль данные о детях (если там их еще нет)", – написал мэр.
Ранее для использования ЭМК необходимо было проходить процедуру авторизации, которая длилась несколько дней. В случае, если полной учетной записи на портале нет, можно авторизоваться через gosuslugi.ru или Сбер ID либо нанести визит в центр госуслуг "Мои документы", отметил градоначальник.
Собянин рассказал, что за последний год ЭМК стали пользоваться 2,3 миллиона горожан. Данный сервис позволяет контролировать здоровье, экономить время, в любой момент обращаться к протоколам осмотров врачей и результатам анализов.
Кроме того, в карту можно загружать документы из различных клиник, собирать данные о личном и семейном анамнезе.
Ранее сообщалось, что Москва уже осенью 2021 года полностью перейдет на электронные медицинские карты в детских поликлиниках.
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