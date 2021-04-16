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Мэр Москвы

12:15

Москва полностью перейдет на электронные медкарты в детских поликлиниках осенью

мэр Москвы город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва уже осенью 2021 года полностью перейдет на электронные медицинские карты в детских поликлиниках, сообщил Сергей Собянин на итоговом заседании коллегии министерства здравоохранения РФ.

"Уже осенью мы полностью перейдем от бумажных медицинских карт в детском здравоохранении – детских поликлиниках – на электронные медицинские карты, что тоже по-своему революция", – сказал мэр.

По его словам, сегодня электронные медицинские карты – это не просто какая-то красивая фишка, это стержень всего здравоохранения, куда собирается весь поток данных и потом становится доступным для врачей, оказывающих помощь конкретному человеку.

Собянин подчеркнул, что на их базе все точнее и объем информации больше, а значит диагноз точнее, а лечение эффективнее.

Ранее мэр сообщил, что бумажные справки об отсутствии по болезни больше не нужно предоставлять в столичные школы – информация будет передаваться в электронном виде. По словам Собянина, это стало возможно благодаря объединению "Московской электронной школы" (МЭШ) с единой цифровой платформой здравоохранения.

Собянин добавил, что речь идет о справках, освобождающих ребенка от занятий (в том числе от физкультуры) по болезни. Теперь не нужно передавать их через учителей или делать уведомление через электронный дневник, добавил мэр.

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