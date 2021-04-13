В школах Москвы больше не будут требовать справки об отсутствии по болезни

11:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Бумажные справки об отсутствии по болезни больше не нужно предоставлять в столичные школы – информация будет передаваться в электронном виде, сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам мэра, это стало возможно благодаря объединению "Московской электронной школы" (МЭШ) с единой цифровой платформой здравоохранения.
"Знаю, родители давно ждали эту новость: отменяем бумажную медицинскую справку по болезни ребенка для школ и детсадов. Мы объединили МЭШ с единой цифровой платформой здравоохранения, и теперь информация об отсутствии учеников будет сразу видна учителям и воспитателям", – написал мэр.
По словам Собянина, речь идет о справках, освобождающих ребенка от занятий (в том числе от физкультуры) по болезни. Теперь не нужно передавать их через учителей или делать уведомление через электронный дневник, добавил мэр.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что во взрослых и детских поликлиниках столицы начался процесс перехода к ведению электронных медкарт без дублирования на бумаге.
Медицинские документы планируют создавать и хранить в электронном виде в ЕМИАС. Ожидается, что с октября приступят к массовой реализации проекта в детских поликлиниках города. В дальнейшем будет принято решение о сроках расширения проекта и на взрослые поликлиники.
В электронных картах есть сведения о пациенте, протоколы осмотров, выписной эпикриз, назначение консультаций и процедур, листок нетрудоспособности и другие данные. Доступ к электронной медкарте можно оформить на mos.ru.
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