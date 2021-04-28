В столице две детские поликлиники полностью перешли на электронные медкарты

Фото: Комплекс социального развития
Две столичные детские поликлиники в качестве эксперимента полностью перешли на электронные медицинские карты, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"С бумажными картами в № 122 и 110 поликлиниках работать не будут", – сказала вице-мэр.
По словам Раковой, документы до 2016 года еще не переведены в цифровой вид, что создает дополнительные трудности для врачей и пациентов.
"Поэтому мы уже несколько лет ведем работу по переводу в электронный вид детских электронных карт. На сегодняшний день более миллиона карт детей уже переведены в электронный вид. 11 миллионов документов, которые раньше были на бумаге, теперь доступны в электронном виде", – подчеркнула заммэра.
Вице-мэр выразила надежду, что до конца лета оцифровка медкарт будет завершена. Она уточнила, что документы, принесенные пациентами из других медучреждений можно будет также перевести в электронный вид.
Ракова добавила, что данные о новорожденном из обменной карты роженицы также оцифровали и поместили в электронную медкарту.
Заммэра также уточнила, что в настоящее время более 5 миллионов жителей столицы имеют доступ к электронной медицинской карте.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что доступ к электронной медицинской карте теперь открыт для всех москвичей, имеющих полную учетную запись на портале mos.ru. В случае если полной учетной записи на портале нет, можно авторизоваться через gosuslugi.ru или Сбер ID либо нанести визит в центр госуслуг "Мои документы", отметил градоначальник.
Собянин рассказал, что за последний год ЭМК стали пользоваться 2,3 миллиона горожан. Данный сервис позволяет контролировать здоровье, экономить время, в любой момент обращаться к протоколам осмотров врачей и результатам анализов.
Также мэр сообщил, что бумажные справки об отсутствии по болезни больше не нужно предоставлять в столичные школы – информация будет передаваться в электронном виде. По словам Собянина, это стало возможно благодаря объединению "Московской электронной школы" (МЭШ) с единой цифровой платформой здравоохранения.
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