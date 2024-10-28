Шестидневная рабочая неделя началась в России

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В России началась шестидневная рабочая неделя. Так, россиянам предстоит отработать с 28 октября по 2 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Это следует из производственного календаря, утвержденного правительством РФ.

Вместе с тем следующая неделя будет короткой, поскольку День народного единства будет праздноваться два дня – 3 и 4 ноября. Таким образом работать придется всего четыре дня – с 5 по 8 ноября.

Шестидневная рабочая неделя в конце октября не увеличит зарплату россиян. По словам экспертов, выход в субботу, 2 ноября, не может быть признан ни сверхурочной, ни работой в выходной.

Россиянам также напомнили, что в конце 2024 года россиян ждет еще одна шестидневка: она продлится с 23 по 28 декабря. При этом сотрудники будут отдыхать в понедельник, 30 декабря.

В Госдуме рекомендовали работодателям сделать рабочую субботу, 2 ноября, сокращенным рабочим днем. По словам депутатов осень уже в разгаре и из-за плохой погоды, серости и сырости у многих высок уровень тревожности и напряжения. Возможность уйти с работы пораньше пойдет на пользу и работодателям, и работникам, и обществу в целом, добавили в ГД.