Депутат Нилов рекомендовал сделать 2 ноября сокращенным рабочим днем

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Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов рекомендовал работодателям сделать рабочую субботу, 2 ноября, сокращенным рабочим днем, сообщает РИА Новости.

"Я уверен, что многие из работодателей сами пойдут навстречу своим сотрудникам. Думаю, что каждый коллектив может самостоятельно решить этот вопрос", – сказал депутат.

Он напомнил, что осень уже в разгаре и из-за плохой погоды, серости и сырости у многих высок уровень тревожности и напряжения. По его мнению, возможность уйти с работы пораньше пойдет на пользу и работодателям, и работникам, и обществу в целом.

Нилов напомнил, что любой день можно сделать дополнительным выходным либо через поправки в Трудовой кодекс, либо через указ президента, однако он не видит в этом смысла, поскольку выходной перенесли с 2 ноября, чтобы сформировать длинные праздничные выходные в апреле – мае.

"Я против того, чтобы делать 2 ноября в пожарном режиме дополнительным выходным днем, потому что любые дополнительные выходные – это дополнительная нагрузка на бюджетную систему и снижение возможности заработка для тех, кто работает на сдельной оплате труда", – сказал парламентарий.

В этом году россиянам предстоит отработать шестидневную трудовую неделю с 28 октября по 2 ноября. Причиной стало решение о переносе выходного с субботы на 30 апреля.

В свою очередь, юрист Алла Георгиева рекомендовала россиянам в 2025 году брать отпуск в месяцы с максимальным количеством рабочих дней. Эксперт предупредила, что не стоит брать отпуск в "праздничные" месяцы, так как рабочий день будет стоить дороже.