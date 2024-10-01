Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 28 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россиянам предстоит отработать шестидневную трудовую неделю с 28 октября по 2 ноября, сообщается на официальном портале Госдумы.

Причиной этому стало решение о переносе выходного с субботы на 30 апреля.

Между тем роста числа официальных выходных дней в 2025 году в России не ожидается. В следующем году жители РФ будут отдыхать 31 декабря. Кроме того, выходные будут в течение восьми дней на майские праздники с перерывом в три дня и в течение трех дней в честь Дня России.