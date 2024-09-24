Госдума одобрила обязательную компенсацию неиспользованных отгулов при увольнении

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Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, обязывающий работодателя выплачивать работнику при увольнении компенсацию за неиспользованные отгулы. Изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ.

По действующему законодательству за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут предоставить другой день отдыха. В этом случае работа в такой день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

При этом законодательство прямо не регламентирует механизм определения даты предоставления дополнительного дня отдыха. Кроме того, не урегулирован вопрос предоставления работнику денежной компенсации при увольнении.

Сейчас в Трудовом кодексе РФ не установлена обязанность работодателя предоставить дополнительный день отдыха работнику, выбравшему такой способ компенсации своего труда в выходные и нерабочие праздничные дни.

"На практике же это зачастую приводит к тому, что работник в случае увольнения лишается как этих дней отдыха, выбранных в качестве компенсации работы в выходной или нерабочий праздничный день, так и повышенной оплаты такой работы в случае, если он не использовал эти дни до увольнения. Таким образом, неиспользование указанных дней ставит увольняемых работников в неравное положение с теми работниками, которые сразу предпочли по умолчанию повышенную оплату работы в такие дни", – заявили авторы инициативы.

Согласно законопроекту, в случае увольнения работника неиспользованный дополнительный день отдыха заменяется повышенной оплатой работы. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что роста числа официальных выходных дней в 2025 году в России не ожидается.

Согласно проекту Минтруда, жители России будут отдыхать 31 декабря. Кроме того, выходные будут в течение восьми дней на майские праздники с перерывом в три дня и в течение трех дней в честь Дня России. Перечень нерабочих праздничных дней установлен Трудовым кодексом РФ в 112-й статье.

Между тем новогодние выходные будут длиться 11 дней, с 29 декабря. В Минтруде добавили, что новогодние праздники 2025–2026 года начнутся 31 декабря и продлятся по 8 января.