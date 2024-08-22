Эксперт Митрофанова назвала минусы увеличения отпуска за счет праздничных дней

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Сотрудник может увеличить свой отдых, оформляя мини-отпуска на рабочие дни между выходными и праздниками, однако руководство имеет право не согласиться на такую схему. Об этом Москве 24 рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

Она отметила, что такое дробление может быть выгодно только сотруднику, а вот руководство имеет полное право отказать в подобной схеме.

"Фактически сотрудник этими манипуляциями увеличивает период своего отсутствия. Работодателю это может быть очень неудобно, и он вправе не согласиться на такой перенос", – подчеркнула эксперт.



Валентина Митрофанова учредитель Института профессионального кадровика Требовать подобное разделение отпуска сотрудник не имеет права: по Трудовому кодексу это может быть сделано только по соглашению сторон. Давать ли добро на более длительное отсутствие путем таких манипуляций, каждый работодатель должен решить самостоятельно.

Ранее заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова рассказала, что в большинстве ситуаций сотрудника не могут отозвать из отпуска без его письменного согласия. Однако эта норма не касается тех, кто занят в оборонно-промышленном комплексе, подчеркнула специалист. При этом запрещено отзывать из отпуска несовершеннолетних, беременных и занятых на производствах с вредными и опасными условиями труда, перечислила Захаренкова.