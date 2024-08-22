Эксперт Митрофанова назвала минусы увеличения отпуска за счет праздничных дней

22 августа, 08:30Общество
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Сотрудник может увеличить свой отдых, оформляя мини-отпуска на рабочие дни между выходными и праздниками, однако руководство имеет право не согласиться на такую схему. Об этом Москве 24 рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.
Она отметила, что такое дробление может быть выгодно только сотруднику, а вот руководство имеет полное право отказать в подобной схеме.
"Фактически сотрудник этими манипуляциями увеличивает период своего отсутствия. Работодателю это может быть очень неудобно, и он вправе не согласиться на такой перенос", – подчеркнула эксперт.
Ранее заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова рассказала, что в большинстве ситуаций сотрудника не могут отозвать из отпуска без его письменного согласия. Однако эта норма не касается тех, кто занят в оборонно-промышленном комплексе, подчеркнула специалист. При этом запрещено отзывать из отпуска несовершеннолетних, беременных и занятых на производствах с вредными и опасными условиями труда, перечислила Захаренкова.