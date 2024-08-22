Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 августа, 08:30

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Митрофанова назвала минусы увеличения отпуска за счет праздничных дней

Эксперт назвала минусы увеличения отпуска за счет праздничных дней

Фото: depositphotos/DragonImages

Сотрудник может увеличить свой отдых, оформляя мини-отпуска на рабочие дни между выходными и праздниками, однако руководство имеет право не согласиться на такую схему. Об этом Москве 24 рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

Она отметила, что такое дробление может быть выгодно только сотруднику, а вот руководство имеет полное право отказать в подобной схеме.

"Фактически сотрудник этими манипуляциями увеличивает период своего отсутствия. Работодателю это может быть очень неудобно, и он вправе не согласиться на такой перенос", – подчеркнула эксперт.

Требовать подобное разделение отпуска сотрудник не имеет права: по Трудовому кодексу это может быть сделано только по соглашению сторон. Давать ли добро на более длительное отсутствие путем таких манипуляций, каждый работодатель должен решить самостоятельно.
Валентина Митрофанова
учредитель Института профессионального кадровика

Ранее заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова рассказала, что в большинстве ситуаций сотрудника не могут отозвать из отпуска без его письменного согласия. Однако эта норма не касается тех, кто занят в оборонно-промышленном комплексе, подчеркнула специалист. При этом запрещено отзывать из отпуска несовершеннолетних, беременных и занятых на производствах с вредными и опасными условиями труда, перечислила Захаренкова.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика