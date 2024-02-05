05 февраля, 18:43Общество
Эксперт рассказала, когда сотрудника могут вызвать из отпуска без его согласия
Фото: depositphotos/pressmaster
Работодатель в большинстве случаев может вызвать сотрудника из отпуска только с его письменного согласия. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.
"В организации бывают разные ситуации, когда действительно нужен работник, который ушел в отпуск. Например, если один сотрудник заболел и его некому заменить или в учреждении проходит проверка, допустим Госинспекция. Либо может быть инвентаризация имущества, серьезная неполадка компьютерной системы, нужен IT-сотрудник, какие-то форс-мажорные ситуации", – перечисляет эксперт.
Если сотрудник готов выйти на работу, то неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена ему в том же году в удобное время либо присоединена к отдыху на следующий.
Однако существует исключение, когда работодатель все же может вызвать работника без его согласия. "Речь идет о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса. Согласно постановлению правительства от 1 августа 2022 года, руководство может вызвать таких работников из отпуска без их согласия. При этом уведомить о выходе нужно не менее чем за три дня", – пояснила специалист.
Вместе с тем есть категории работников, которых запрещено отозвать из отпуска. Это несовершеннолетние, беременные женщины и сотрудники, занятые на работе с вредными и опасными условиями труда.
Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, когда начальство может отказать работнику в отпуске. Она напомнила, что ежегодно компании составляют соответствующий график для сотрудников. Если человек захочет отдохнуть не в утвержденные даты, то руководство имеет право не отпустить его, подчеркнул специалист.
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