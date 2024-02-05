Эксперт рассказала, когда сотрудника могут вызвать из отпуска без его согласия

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Работодатель в большинстве случаев может вызвать сотрудника из отпуска только с его письменного согласия. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

"В организации бывают разные ситуации, когда действительно нужен работник, который ушел в отпуск. Например, если один сотрудник заболел и его некому заменить или в учреждении проходит проверка, допустим Госинспекция. Либо может быть инвентаризация имущества, серьезная неполадка компьютерной системы, нужен IT-сотрудник, какие-то форс-мажорные ситуации", – перечисляет эксперт.





Валентина Захаренкова заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Обычно отзыв из отпуска возможен только с письменного согласия работника. Если сотрудник не готов выйти, это его право. За это ему не грозит никакая дисциплинарная ответственность.

Если сотрудник готов выйти на работу, то неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена ему в том же году в удобное время либо присоединена к отдыху на следующий.

Однако существует исключение, когда работодатель все же может вызвать работника без его согласия. "Речь идет о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса. Согласно постановлению правительства от 1 августа 2022 года, руководство может вызвать таких работников из отпуска без их согласия. При этом уведомить о выходе нужно не менее чем за три дня", – пояснила специалист.

Вместе с тем есть категории работников, которых запрещено отозвать из отпуска. Это несовершеннолетние, беременные женщины и сотрудники, занятые на работе с вредными и опасными условиями труда.

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, когда начальство может отказать работнику в отпуске. Она напомнила, что ежегодно компании составляют соответствующий график для сотрудников. Если человек захочет отдохнуть не в утвержденные даты, то руководство имеет право не отпустить его, подчеркнул специалист.

