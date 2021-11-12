Юрист рассказала, как легально сократить рабочий день на час

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Юрист и эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева назвала нежизнеспособной инициативу о сокращении рабочего дня на час в осенне-зимний период.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил в Минтруд письмо с предложением в осенне-зимний период сократить рабочий день на час. Парламентарий считает, что климат в России, главным образом в холодное время года, сказывается негативно на производительности труда.





Валентина Яковлева юрист и эксперт по трудовому праву Вводить какое-то общее правило, где в осенне-зимний период сокращается рабочее время на час, это несколько нежизнеспособно. Вряд ли кто-то будет всерьез это рассматривать.

"Эта идея из разряда фантастики, чтобы создать инфоповод, потому что если мы говорим об офисных сотрудниках или тех, кто работает не в холодах, то у них нет никакого снижения эффективности в связи с непогодой. Что касается тех, кто работает в не очень комфортных температурных условиях, у них уже есть свои правила", – объясняет Яковлева.

При этом, по словам юриста, есть несколько легальных способов сократить время работы на час. Один из них – оформить на этот период отпуск без сохранения заработной платы.

"Продолжительность отпуска без заработной платы не регулируется. Из этого можно сделать вывод, что он может быть предоставлен как на один час, так и на 300 дней например. Для этого нужно написать заявление", – поясняет эксперт.

Однако она обращает внимание, что в этом случае необходимо согласие работодателя.





Валентина Яковлева юрист и эксперт по трудовому праву Можно сказать все что угодно, начиная от того, что мне плохо, заканчивая тем, что котенка спасал, бабушку переводил через дорогу. Другое дело, насколько это возымеет воздействие на работодателя.

Абсолютно легально сократить время работы сотрудник может, если по пути на работу возник транспортный коллапс, продолжает Яковлева.

"Можно сделать скрины навигатора, который показывает, что там вообще все плохо, это будет являться, скажем так, доказательством. Вообще если что-то серьезное происходит, то, чтобы подтвердить этот факт, ничего особо не требуется, потому что это оперативно освещается в СМИ. В процессуальных кодексах сказано, что общеизвестные факты не подлежат доказательствам. Здесь то же самое", – объясняет эксперт.

Однако если работодатель все-таки требует подтверждения, можно обратиться в компанию, которая осуществляет перевозки, и взять справку, советует Яковлева.

Ранее о предложении сократить рабочее время в осенне-зимний период на час высказался замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. По его мнению, вопрос заключается в том, кто за это будет платить. Такой подход приемлем, если у работников зарплата сохранится на том же уровне.