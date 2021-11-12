Профсоюзы оценили идею сократить рабочий день в РФ в осенне-зимний период

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Предложение о сокращении рабочего времени в осенне-зимний период упирается в вопрос оплаты, а именно, останется ли зарплата на таком же уровне, как и была до, рассказал РИА Новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

"Этот тот же разговор, что и переход на так называемую четырехдневную рабочую неделю или сокращение количества рабочих часов в неделю: вопрос заключается в том, кто за это будет платить? Если заработная плата у работников остается той же самой, это вполне приемлемо", – заявил Шершуков.

Эксперт уточнил, что предложение о сокращении рабочего времени должно быть оформлено согласно законодательству РФ и рассматриваться на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, в другом случае – это самопиар.

С предложением сократить рабочий день на один час в осенне-зимний период выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он направил главе Минтруда РФ Антону Котякову соответствующее письмо.

Милонов уверен, что сокращение рабочего дня повысит уровень трудовой мотивации и дисциплины россиян, а также продемонстрирует социальную направленность государства.