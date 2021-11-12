В Госдуме предложили сократить рабочий день в РФ в осенне-зимний период

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе Минтруда РФ Антону Котякову письмо с предложением сократить рабочий день на один час в осенне-зимний период. Об этом сообщает RT.

По мнению парламентария, климат в России, главным образом в холодное время года, оказывает негативное влияние на производительность труда. В частности, это обусловлено подавленным эмоциональным состоянием граждан из-за короткого светового дня, осадков и холода.

Милонов уверен, что сокращение рабочего дня повысит уровень трудовой мотивации и дисциплины россиян, а также продемонстрирует социальную направленность государства.

"Прошу вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счет включения времени езды до рабочего места на один час", – говорится в обращении.

Также Милонов отметил, что в настоящее время фактически россияне работают больше восьми часов, поскольку время поездки на работу не засчитывается в трудовые часы и не признается работодателем.

"Выходит, что фактически сограждане работают 10–11 часов вместо положенных восьми", – заключил Милонов.

Ранее в Госдуме предложили сократить рабочий день с восьми до семи часов. По мнению законодателей, такой режим поможет найти время на счастье, посиделки с семьей, заботу о доме и даже улучшить демографию.

Однако это не значит, что неделя сократится до четырех дней, речь идет о том, чтобы россияне трудились не 40 часов в неделю, а всего 36.