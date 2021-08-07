В Госдуме предложили не уменьшать, а увеличить рабочую неделю

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев предложил увеличить рабочую неделю ради улучшения экономической ситуации в стране, сообщает URA.RU.
"Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая. Страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем", – заявил Арефьев.
Он также подчеркнул, что в России сейчас нет инструментов, которые могли бы позволить перевести производство на укороченную рабочую неделю.
"Если человек не работает, то прибавочной стоимости нет, и, естественно, зарплаты тоже нет. Каким образом это можно сделать? За счет увеличения себестоимости? Можно увеличить себестоимость, но тогда наша продукция будет не востребована", – утверждает политик.
По его мнению, отечественная продукция и услуги не востребованы из-за 20% НДС.
Ранее глава Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков заявил, что главным условием для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России является сохранение заработной платы. Он также сообщил, что обсуждение по вопросу перехода на четырехдневку ведут власти, профсоюзы и бизнес.
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