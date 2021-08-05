Названо главное условие для перехода на четырехдневку в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Главным условием для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России является сохранение заработной платы, заявил глава Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков. Об этом сообщает газета "Известия".

Он также сообщил, что обсуждение по вопросу перехода на четырехдневку ведут власти, профсоюзы и бизнес. Глава ФНПР считает, что такое предложение может поступить как со стороны работодателей, так и со стороны правительства, в частности от Минтруда.

"Мы включаемся, участвуем во всех обсуждениях. Сегодня этот вопрос обсуждается на различных совещаниях, вокруг трехсторонней комиссии. На самой комиссии этот вопрос не обсуждался, потому что он не был подготовлен", – отметил Шмаков.

Глава ФНПР добавил, что многие работодатели готовы ввести четырехдневную или трехдневную рабочую неделю, но не всем понравилась идея сохранить зарплату сотрудникам в полном объеме.

Ранее ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Екатерина Хейфец заявила, что в России вряд ли получится перейти на четырехдневную рабочую неделю в условиях текущей экономической ситуации.

По ее словам, такие изменения сопровождаются ростом издержек со стороны бизнеса, а нагрузка на него сейчас и так велика.

Она также подчеркнула, что для полноценного перехода нужно преодолеть большой путь экономических и законодательных изменений. В частности, провести похожий эксперимент в условиях российской экономики с ключевыми заинтересованными компаниями, а также законодательно обеспечить соблюдение прав работников, чтобы не пострадала зарплата сотрудников.