Более трети россиян не поддерживают идею четырехдневной рабочей недели

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44% россиян поддерживают введение четырехдневной рабочей недели, 34% оценивают эту идею отрицательно, опасаясь вероятного сокращения доходов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования онлайн-сервиса поиска работы SuperJob.

Опрос, в котором приняли участие 1 тысяча работодателей и 1,6 тысячи представителей экономически активной прослойки населения из всех округов России, проводился с конца июня до середины июля.

Также 63% респондентов сообщили, что могли бы осилить выполнение пятидневного объема работы за четыре рабочих дня. При этом почти четверть (25%) опрошенных заявили, что не смогут справиться с такой задачей.

Ранее сервис Работа.ру провел исследование, которое установило, что более половины россиян хотели бы сократить рабочую неделю летом до четырех дней. Участниками исследования стали пять тысяч пользователей сервиса из разных регионов России.

58% респондентов уверены, что летом нужно ввести четырехдневную рабочую неделю. В то же время 42% опрошенных не считают, что необходимы какие-либо изменения.