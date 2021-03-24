Омбудсмен Москвы предложила разрешить женщинам работать по пятницам удаленно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Для женщин в РФ стоит ввести небольшое послабление и разрешить один день в неделю работать удаленно. Такое мнение выразила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, сообщает "Вечерняя Москва".
По ее словам, такая мера позволит немного сократить давление на представительниц прекрасного пола, которым приходится трудиться наравне с мужчинами, а также заниматься бытовыми обязанностями.
"Поэтому как вариант я предлагаю оставить пятидневку, но сделать так, чтобы пятый день женщина работала удаленно. Ввести на один день такое послабление. Но опять же – решения должны приниматься после глубокой аналитики вопроса", – отметила Потяева.
Она также предположила, что в будущем аппарат омбудсмена по Москве создаст анкеты для обсуждения данной темы жителями столицы. Такие опросы помогут выразить общественное мнение, и, если реакция горожан будет однозначной, новые данные смогут привести к рождению новых идей и предложений.
Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса оживила идею о четырехдневной рабочей неделе. Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что человечество идет в сторону создания большего пространства для отдыха и правильного построения своего рабочего дня, поэтому, по его словам, идея о четырехдневной неделе ценна сама по себе.
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