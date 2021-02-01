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Общество

09:14

Пандемия оживила идею о четырехдневной рабочей неделе – Медведев

власть общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пандемия коронавируса оживила идею о четырехдневной рабочей неделе, считает заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Об этом пишет "Газета.ру".

Он полагает, что человечество идет в сторону создания большего пространства для отдыха и правильного построения своего рабочего дня, поэтому идея о четырехдневной неделе "ценна сама по себе".

"Пандемия тоже внесла краски в эту историю. Значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику. Некоторые строят свой рабочий день совсем иначе", – отметил Медведев

По его мнению, к идее четырехдневки власти еще вернутся.

В ноябре член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов назвал возможным переход к четырехдневной рабочей неделе в РФ. При этом, по словам парламентария, необходимо выбрать правильное время для реализации подобного проекта.

В России вернулись к обсуждению четырехдневной рабочей недели

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