Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:36

Главная / Истории /

В Госдуме прокомментировали нежелание россиян перейти на четырехдневку

Как на праздник. Нужно ли сократить рабочую неделю до четырех дней
общество

Число россиян, ратовавших за четырехдневную рабочую неделю, из-за пандемии коронавируса снизилось. Об этом говорят исследования портала SuperJob. Если ранее четырехдневку поддерживали 49% процентов граждан, то теперь – 40%. Разбираемся, нужна ли сокращенная рабочая неделя в новых реалиях.

Хотим работать!

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Опрос портала SuperJob показал, что число россиян, желающих работать четыре дня вместо пяти, значительно снизилось из-за пандемии и экономического кризиса. Граждане боятся потерять в заработной плате и беспокоятся за то, что не смогут выполнить весь объем работы за это время.

Автором инициативы о четырехдневке ранее стал бывший глава правительства Дмитрий Медведев. Тогда за его предложение высказались 49% опрошенных. Сейчас же, по данным SuperJob, новшество поддержали 40% респондентов. Вместе с тем 37% выступили против реализации идеи (до этого не согласились с предложением 31% опрошенных).

Также опрос показал, что женщины чаще, чем мужчины, заявляют о желании работать четыре дня в неделю, а мужчины же, наоборот, предпочитают быть на работе больше: 40% против 34%.

Кроме того, специалисты портала выяснили, что с возрастом люди отдают предпочтение рабочим дням вместо выходных. А 44% респондентов в возрасте до 24 лет выступили за сокращение трудовой недели. В свою очередь, 37% участников голосования старше 35 лет не согласились на четырехдневку.

Вместе с тем, по мнению Медведева, идея перехода на четырехдневную рабочую неделю должна оставаться в процессе обсуждения.

Четырехдневные реалии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов в разговоре с Москвой 24 объяснил, почему все же поддерживает инициативу с четырехдневной рабочей неделей. По его словам, людям нужно больше времени, чтобы заниматься собой, своей семьей и здоровьем.

"Сегодня это технологии позволяют сделать во многих специальностях. В этом я ничего такого не вижу. Но должно быть одно условие – не должна пострадать экономическая составляющая. Люди должны, работая меньше, работать с более высокой производительностью труда", – сказал парламентарий.

Я думаю, что к четырехдневной рабочей неделе мы придем, как когда-то к пятидневной. Раньше вкалывали 24 часа в сутки, чтобы выжить, потом пришли к пятидневной рабочей неделе, восьмичасовому рабочему дню. Для этого и происходит технический прогресс, чтобы люди больше занимались своей семьей, спортом, духовным развитием. Это нормально, к этому нужно стремиться. Это хорошая задача.
Сергей Вострецов
депутат Госдумы

В свою очередь, президент Ассоциации содействия здоровью и безопасности труда "Эталон" Олег Косырев уверен, что пятидневная неделя оптимальна для человека с точки зрения физиологии, труда и отдыха.

"В большинстве случаев работники на текущий момент не занимаются каким-то особо тяжелым физическим трудом, как это было, скажем, лет 50–70 назад. Сейчас труд в большей степени облегченный. У рабочих профессий много различных механизированных средств, и человек не настолько выматывается", – объяснил он.

Именно поэтому, уверен эксперт, нет большого смысла в том, чтобы делать четырехдневную рабочую неделю. "Не настолько устают на текущее время, чтобы отдыхать. Больше хотят работать, я думаю", – добавил Косырев.

Вместе с тем, по словам специалиста, в период пандемии в обществе идет обратная реакция: люди попробовали больше находиться дома и понимают, что это тоже непростая задача, им хочется в коллектив, заключил собеседник Москвы 24.

Читайте также

Соболева Илона

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать