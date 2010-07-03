В Госдуме прокомментировали нежелание россиян перейти на четырехдневку

Число россиян, ратовавших за четырехдневную рабочую неделю, из-за пандемии коронавируса снизилось. Об этом говорят исследования портала SuperJob. Если ранее четырехдневку поддерживали 49% процентов граждан, то теперь – 40%. Разбираемся, нужна ли сокращенная рабочая неделя в новых реалиях.



Хотим работать!

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Опрос портала SuperJob показал, что число россиян, желающих работать четыре дня вместо пяти, значительно снизилось из-за пандемии и экономического кризиса. Граждане боятся потерять в заработной плате и беспокоятся за то, что не смогут выполнить весь объем работы за это время.

Автором инициативы о четырехдневке ранее стал бывший глава правительства Дмитрий Медведев. Тогда за его предложение высказались 49% опрошенных. Сейчас же, по данным SuperJob, новшество поддержали 40% респондентов. Вместе с тем 37% выступили против реализации идеи (до этого не согласились с предложением 31% опрошенных).

Также опрос показал, что женщины чаще, чем мужчины, заявляют о желании работать четыре дня в неделю, а мужчины же, наоборот, предпочитают быть на работе больше: 40% против 34%.

Кроме того, специалисты портала выяснили, что с возрастом люди отдают предпочтение рабочим дням вместо выходных. А 44% респондентов в возрасте до 24 лет выступили за сокращение трудовой недели. В свою очередь, 37% участников голосования старше 35 лет не согласились на четырехдневку.

Вместе с тем, по мнению Медведева, идея перехода на четырехдневную рабочую неделю должна оставаться в процессе обсуждения.



Четырехдневные реалии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов в разговоре с Москвой 24 объяснил, почему все же поддерживает инициативу с четырехдневной рабочей неделей. По его словам, людям нужно больше времени, чтобы заниматься собой, своей семьей и здоровьем.

"Сегодня это технологии позволяют сделать во многих специальностях. В этом я ничего такого не вижу. Но должно быть одно условие – не должна пострадать экономическая составляющая. Люди должны, работая меньше, работать с более высокой производительностью труда", – сказал парламентарий.





Сергей Вострецов депутат Госдумы Я думаю, что к четырехдневной рабочей неделе мы придем, как когда-то к пятидневной. Раньше вкалывали 24 часа в сутки, чтобы выжить, потом пришли к пятидневной рабочей неделе, восьмичасовому рабочему дню. Для этого и происходит технический прогресс, чтобы люди больше занимались своей семьей, спортом, духовным развитием. Это нормально, к этому нужно стремиться. Это хорошая задача.

В свою очередь, президент Ассоциации содействия здоровью и безопасности труда "Эталон" Олег Косырев уверен, что пятидневная неделя оптимальна для человека с точки зрения физиологии, труда и отдыха.

"В большинстве случаев работники на текущий момент не занимаются каким-то особо тяжелым физическим трудом, как это было, скажем, лет 50–70 назад. Сейчас труд в большей степени облегченный. У рабочих профессий много различных механизированных средств, и человек не настолько выматывается", – объяснил он.

Именно поэтому, уверен эксперт, нет большого смысла в том, чтобы делать четырехдневную рабочую неделю. "Не настолько устают на текущее время, чтобы отдыхать. Больше хотят работать, я думаю", – добавил Косырев.

Вместе с тем, по словам специалиста, в период пандемии в обществе идет обратная реакция: люди попробовали больше находиться дома и понимают, что это тоже непростая задача, им хочется в коллектив, заключил собеседник Москвы 24.