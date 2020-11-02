Четырехдневная рабочая неделя началась в России

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В России началась сокращенная рабочая неделя. Отдыхать россияне будут в среду, 4 ноября. Поводом послужило празднование Дня народного единства.

Поскольку вторник, 3 ноября, считается предпраздничным, продолжительность рабочего дня сократится на один час.

Отмечается, что массовых мероприятий в честь праздника 4 ноября не будет из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. По этой же причине в этом году не состоится Марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Праздничный день за 4 ноября закреплен официально на уровне Трудового кодекса РФ. В документе указано, что выходной не является основанием для снижения заработной платы сотрудникам на окладе.

Ранее стало известно, что почти половина россиян относится ко Дню народного единства как к обычному выходному. Такие данные приводит сервис поиска работы SuperJob. При этом 9% респондентов заявили, что не считают 4 ноября праздником.

