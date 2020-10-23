В Госдуме не поддержали замену Хеллоуина в России на День похоронщика

Фото: Агентство "Москва"

Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов выступил против идеи заменить в России празднование Хеллоуина на День похоронщика. Парламентарий отметил, что такое предложение является неэтичным, сообщает Агентство "Москва".

"Считаю, что делать День похоронщика не нужно. Похороны ассоциируются с печалью, с состраданием. А похоронщики ассоциируются с преступной группой людей, которые на этом зарабатывают. Я считаю, что этот день праздновать неэтично", – пояснил Милонов.

Ранее СМИ писали о том, что заменить Хеллоуин на День работников похоронной отрасли предложил житель Томска, который отметил, что у специалистов ритуальной области на сегодняшний день нет профессионального праздника.

Также сообщалось, что Виталий Милонов предложил запретить празднование Хеллоуина в российских школах.