В школах России предложили запретить проведение Хеллоуина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В российских школах предложили запретить празднование Хеллоуина. Об этом сообщает "Ньюс".

Соответствующее обращение направил министру просвещения Сергею Кравцову депутат Государственной думы Виталий Милонов. В документе парламентарий сообщил, что многие родители рассказали ему о планах празднования Хеллоуина в образовательных учреждениях: их просят подготовить костюмы и творческие выступления, помочь в украшении класса и помещений мистическими атрибутами. Милонов отметил, что празднование языческого праздника может спровоцировать увлечение детей сатанизмом и даже суицидом.

"Прошу вас принять любые меры по недопущению проведения празднования Хеллоуина в российских школах и иных образовательных учреждениях. В случае если такие мероприятия будут проведены, то прошу вас принять самые жесткие дисциплинарные меры к тем должностным лицам, которые потворствовали проникновению мистического сатанизма в умы российских детей", – подчеркивается в обращении депутата.

ВЦИОМ выяснил, что большая часть россиян знает о таком празднике, как Хеллоуин, однако отмечать его не стремится. Многие воспринимают его как чуждый культуре и традициям праздник. На территории РФ не раз предлагали запретить Хеллоуин – критиковали праздник как власти, так и религиозные и общественные деятели.

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