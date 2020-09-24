Милонов оценил шансы Эльмана Пашаева попасть в Госдуму

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Член думского комитета по международным делам Виталий Милонов считает, что у юриста Эльмана Пашаева нет шансов стать депутатом Госдумы.

"Эльман Пашаев в парламент может попасть, только если устроится уборщиком туалетов. Это единственный его шанс оказаться в рамках Государственной думы или даже муниципального совета. Это негодяй, жулик и мошенник, как считают многие. Шансов нет никаких", – заявил Милонов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Политик напомнил, что депутатом становятся после избрания людьми кандидатуры на голосовании. Он выразил мнение, что Пашаева в этом деле никто не поддержит – ни сторонники Михаила Ефремова, ни противники.

Ранее юрист Эльман Пашаев заявил, что намерен баллотироваться на ближайших выборах в Государственную думу. Выборы в ГД пройдут в следующем году. Предыдущие выборы депутатов состоялись 18 сентября 2016 года.

Ранее Федеральная палата адвокатов Северной Осетии лишила Пашаева адвокатского статуса сроком на один год. Квалификационная комиссия признала, что защитник нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката во время работы над уголовным делом о смертельном ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова.

Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Константин Добрынин сообщил, что Пашаев испытывал по отношению к своему оппоненту и суду агрессию, нетерпимость и неуважение. Добрынин добавил, что это все противоречит статье того же Кодекса профессиональной этики адвоката. Также он отметил, что были замечены со стороны Пашаева признаки разглашения адвокатской тайны.

