Жительница Екатеринбурга сменила отчество на "матчество"

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Жительница Екатеринбурга Алла Чикинда сменила отчество на "матчество". Об этом сообщает РИА Новости.
Девушка сменила свое отчество Васильевна и стала Ириновной. Сама она назвала данный поступок нормальной практикой.
"Я не первая, кто это сделал. По моим ощущениям, это становится нормальной практикой. Раньше люди спокойно меняли имя и фамилию, либо люди меняли отчество на отчество", – рассказала Чикинда.
По словам Аллы, на такое решение ее подтолкнула несправедливость в том, что ребенок при рождении получает и отчество, и фамилию отца.
"Роль матери в жизни человека вообще никак документально не зафиксирована, кроме того, что в свидетельстве о рождении написано, кто мать. А в паспорте этого нет. Хотя мать играет намного большую роль в жизни человека в принципе... Я подумала, что это хорошая идея – отдать дань уважения моей маме", – объяснила девушка.
Чикинда отметила, что в ЗАГСе не уточняли мотив ее решения по смене отчества на "матчество".
В январе 2020 года молодая мать из Томска решила дать своей новорожденной дочери "матчество" вместо отчества. Свой поступок она объяснила тем, что отец ребенка бросил семью и ей бы не хотелось, чтобы его имя фигурировало в документах.
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