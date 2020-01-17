Милонов назвал феминистским безумием идею давать детям матчества

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов ("Единая Россия") идею присваивать детям матронимы (матчества) вместо отчеств назвал феминистским безумием. Свое мнение он озвучил в интервью Агентству "Москва".

"Отчество должно быть, потому что ребенок получается при участии мужчин, даже если используются донорские вещи. Не может родить ребенка только женщина. Законом предусмотрено, что она может дать любое отчество по своему выбору, если у него нет отца. Это можно, но коверкать жизнь ребенку и свое феминистское безумие отображать на будущей судьбе ребенка – это, конечно, издевательство", – заявил Милонов.

Ранее стало известно, что молодая мать из Томска решила дать своей дочери матчество. А в московском управлении ЗАГС в ответ на участившиеся случаи присвоения матронимов вместо отчеств напомнили, что, согласно Семейному кодексу России, регистрируются отчества, образованные от имени отца ребенка, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ или не основано на национальном обычае.