Мастер-класс по вырезанию тыквы на Хеллоуин пройдет в "Аптекарском огороде"

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В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 31 октября пройдут мастер-классы "Вырезание хеллоуинской тыквы" и "Икебана и Хеллоуин. Как использовать в композиции нерастительные материалы". Об этом сообщили в пресс-службе сада.

"31 октября в саду пройдут мастер-классы для взрослых и детей от трех лет. В единственной в России студии искусства прессованных цветов Людмилы Солод. Участники работают с натуральными засушенными растениями. Огромный выбор материала: сезонных цветов, разнообразных листьев, традиционных и экзотических растений", – сообщили сотрудники сада.

Они подчеркнули, что в этот день будут также представлены тыквы весом около 400 килограммов, выращенные без добавления химикатов. Получить сорта тыквы "Гигант Атлантики" можно, приняв участие в конкурсе сада. Для этого нужно придумать имя для тыквы, сделать с ней фото, выложить в Instagram с хештегом #СамаяБольшаяТыква2020 и отметить аккаунт сада.

В прошлом году к Хеллоуину в "Аптекарском огороде" разыгрывали семена тропической "шоколадной тыквы" и какао-бобы. Куратор тропических растений Виталий Аленкин отмечал, что урожай какао обычно прорастает через пять-шесть лет. При благоприятных условиях какао плодоносит круглый год с пятилетнего возраста. Дерево вырастает до восьми метров в высоту.

