Семена тропической "шоколадной тыквы" разыграют в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород"

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород» разыграет семена тропической "шоколадной тыквы" в Хэллоуин. Об этом сообщила пресс-секретарь учреждения Ольга Архипова.

"Экзотический "Хэллоуин в джунглях" отметят 31 октября в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" с торжественным срезанием плода тропической "тыквы", или шоколадного дерева, и розыгрышем какао-бобов", – рассказала представитель сада.

Куратор тропических растений Виталий Аленкин отметил, что урожай какао обычно прорастает через пять-шесть лет. При благоприятных условиях какао плодоносит круглый год с пятилетнего возраста. Дерево вырастает до восьми метров в высоту.

В прошлом году к Хэллоуину в "Аптекарском огороде" показали античных богов из тыкв. Посетители увидели фигуры Зевса, Афродиты, Адониса, Нефертити и других легендарных личностей, сделанных из тыкв. Работы были посвящены теме быстротечности времени и недолговечности любых явлений и ценностей.

