Марш в честь парада 7 ноября 1941 года на Красной площади не состоится

20:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года не состоится из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции рассказали, что в правительство Москвы также поступило уведомление о проведении массовых мероприятий в День народного единства, 4 ноября.
"В соответствии со складывающейся эпидемиологической обстановкой, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса... В связи с изложенным заявленные на 04.11.2020 публичные мероприятия органами исполнительной власти города Москвы не согласованы", – заявили в пресс-службе ведомства.
Торжественный марш был отменен по аналогичной причине, подчеркнули в департаменте.
Ранее в РФ усилили меры по противодействию коронавирусу. Роспотребнадзор предписал всем гражданам страны носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах. Постановление вступило в силу с 28 октября.
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