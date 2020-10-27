В Москве не планируют ограничивать работу ночных заведений

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Власти Москвы не планируют ограничивать работу ночных заведений. Об этом сообщила глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова, передает РИА Новости.

Она напомнила, что в городе введена система регистрации через QR-коды при посещении ночных клубов и дискотек

"Данная мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей. В городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID. Исходя из этого, в настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики", – заявила Пенькова.

С 19 октября для борьбы с COVID-19 ночные заведения в Москве используют систему "чек-ин". Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее в России объявили об усилении мер противодействия коронавирусу. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, с 28 октября на всей территории страны вводится требование носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.

Помимо этого, в ведомстве запретили проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу кафе с 23:00 до 06:00. Ограничение работы ночных клубов носит рекомендательный характер, решение по этому вопросу регионы должны будут принять самостоятельно.

