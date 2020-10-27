В Москве не планируют ограничивать работу ночных заведений

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Власти Москвы не планируют ограничивать работу ночных заведений. Об этом сообщила глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова, передает РИА Новости.
Она напомнила, что в городе введена система регистрации через QR-коды при посещении ночных клубов и дискотек
"Данная мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей. В городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID. Исходя из этого, в настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики", – заявила Пенькова.
С 19 октября для борьбы с COVID-19 ночные заведения в Москве используют систему "чек-ин". Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее в России объявили об усилении мер противодействия коронавирусу. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, с 28 октября на всей территории страны вводится требование носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.
Помимо этого, в ведомстве запретили проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу кафе с 23:00 до 06:00. Ограничение работы ночных клубов носит рекомендательный характер, решение по этому вопросу регионы должны будут принять самостоятельно.
Всеобщий масочный режим вводится в РФ с 28 октября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: